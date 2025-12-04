Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда домов с видом на море в Limassol Municipality, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Доступный для аренды просторный верхний дом с 2 хранилищами в востребованном районе Агиос Ни…
$1,844
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
