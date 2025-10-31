Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Сад

Долгосрочная аренда домов с садом в Limassol Municipality, Кипр

6 объектов найдено
Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Available for rent is a beautifully renovated ground-floor house in the desirable area of Ag…
$3,484
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Upper floor 5 bedroom house located in Agia Triada area of Limassol. The house is close to…
$4,645
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Nice four bedroom ground floor house located in Mesa Geitonia area is available now. The h…
$2,903
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Available for rent, this beautiful used house offers a comfortable living space of 230 m2, i…
$3,368
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Renovated four bedroom house in Agia Triada area. Located near the city centre having a shor…
$3,484
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Lovely four bedroom house located in Kolossi is available now. The house is built in two l…
$4,064
в месяц
Оставить заявку