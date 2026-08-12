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Долгосрочная аренда бунгало в Limassol Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Бунгало 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Это красиво представленное 3-комнатное меблированное бунгало расположено в востребованной де…
$2,967
в месяц
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