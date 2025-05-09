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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

Коммерческое помещение Удалить
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82 объекта найдено
Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 3
Современный 3-й этаж офисного пространства Этот хорошо оборудованный офис на третьем этаже п…
$13,575
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Офисное пространство в Старом городе - 260 кв. м Просторный офис площадью 260 кв. м в центр…
$6,793
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Офис 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Этаж 4/4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$9,624
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Офис 159 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 159 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 159 м²
Этаж 3
Современное офисное пространство для аренды в Императорском доме, Католики, Лимассол Распол…
$7,926
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 4/6
Великолепие и благородство делового центра в его главном месте на берегу моря на Лимассоле, …
$2,038
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 6
Офис 2: 300 кв.м, 6 офисов + 2 конференц-зала Замечательный офис на всем этаже, расположенны…
$7,926
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этот просторный офис на первом этаже теперь доступен для аренды, предлагая 240 квадратных ме…
$5,661
в месяц
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Офис 210 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 210 м²
Office available for RENT  in city center of Limassol • Situated in the heart of Limassol's…
$4,359
в месяц
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Офис 292 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 292 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 292 м²
Этаж 2
Частное коммерческое здание, стратегически расположенное в центре Лимассола. Доступно через …
$14,719
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Офис 206 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 206 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 206 м²
Этаж 2/5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$14,266
в месяц
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Офис 250 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 250 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 250 м²
ВВЕДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА КОММЕРЧЕСКОГО ОФИЦИСТА, ОТКРЫТОГО НА КАРАТЗИЙСКОЙ УСТАНОВКЕ В АРЕ КАТО…
$3,963
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис и жилое пространство площадью 85 м2 с кухней, душем и балконами площадью 45 м2 с видом …
$2,264
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Коммерческое помещение в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию уникальное здание для продажи в самом сердце Лимассола, располо…
$36,232
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Офис 760 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 760 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 760 м²
Этаж 1/4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$54,574
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Office Building in Kato Polemidia, Limassol в муниципалитет Лимасол, Кипр
Office Building in Kato Polemidia, Limassol
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 823 м²
Количество этажей 4
Designed modern façade with generally top quality and high standard materials that consist h…
$37,795
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Ресторан, кафе в муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан, кафе
муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан в аренду, расположенный в центре города. Недвижимость предлагает общую площадь 280 …
$22,645
в месяц
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Luxury office for rent in Limassol в муниципалитет Лимасол, Кипр
Luxury office for rent in Limassol
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 99 м²
Количество этажей 4
Luxury office for rent in an elite complex under construction on the seashore, in the Neapol…
$7,559
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Коммерческое помещение в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение
муниципалитет Лимасол, Кипр
Корпоративные офисы для аренды Поднимите свой бизнес в престижном месте на одном из самых о…
$39,629
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Магазин 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Доступное в аренду, это просторное торговое пространство предлагает 300 квадратных метров ун…
$8,492
в месяц
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Офис 800 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 800 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$6,793
в месяц
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Офис 285 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 285 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 285 м²
Количество этажей 22
Откройте для себя будущее рабочего места в этом проекте - перспективная коммерческая достопр…
$23,494
в месяц
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Офис в район Лимасол, Кипр
Офис
район Лимасол, Кипр
Это хорошо расположенное офисное помещение в Меса Гитония предлагает 165 м2 функциональной и…
$4,529
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Офис 93 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 93 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 93 м²
Расположенное в оживленном районе Неаполиса, прямо в центре оживленного центра города Лимасс…
$5,095
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 5
Офисное пространство для аренды - 370 кв.м (5-й этаж) Просторные и современные 370 кв.м офи…
$13,474
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Офис 206 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 206 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 206 м²
Этаж 1/5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$13,983
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 5
Великолепие и благородство бизнес-центра в его главном месте на берегу моря на Лимассоле, де…
$8,492
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Office spaces available for rent, located at Thekla Lisioti in Agia Zoni. Offices are in exc…
$2,491
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Офис 285 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 285 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 285 м²
Количество этажей 22
Откройте для себя будущее рабочего места в этом проекте - перспективная коммерческая достопр…
$24,626
в месяц
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Офис 296 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 296 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 296 м²
Этаж 2
Офис площадью 296 кв.м. занимает весь второй этаж, может похвастаться видом на город и море,…
$13,304
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Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офисы или магазины расположены в одном из самых известных бизнес-центров Лимассола. Офисы по…
$11,322
в месяц
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