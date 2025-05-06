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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
72
Demos Agiou Athanasiou
11
Гермасойя
9
Ypsonas Municipality
6
Коммерческое помещение Удалить
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120 объектов найдено
Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офисы или магазины расположены в одном из самых известных бизнес-центров Лимассола. Офисы по…
$11,322
в месяц
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Проект находится в самом сердце оживленного делового района, на улице Колонакиу (*Spyros Kyp…
$28,533
в месяц
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Офис 150 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 150 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 150 м²
Этот хорошо оборудованный офис расположен в одном из самых востребованных деловых районов Ли…
$5,435
в месяц
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Коммерческое помещение 594 м² в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 594 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 594 м²
Этаж 3
Новое жилое здание в Prime Mesa Geitonia - доступно Исключительная возможность арендовать с…
$16,984
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Office spaces available for rent, located at Thekla Lisioti in Agia Zoni. Offices are in exc…
$2,491
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество этажей 2
Откройте для себя будущее работы в полностью современном, высокотехнологичном бизнес-центре …
$63,972
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Вариант 2: Аренда 2 верхних уровней Полностью отремонтированное офисное здание в центре горо…
$11,889
в месяц
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Офис 615 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 615 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 615 м²
Этаж 2/4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$23,777
в месяц
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Офис 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 4
Коммерческое здание на улице Агиос Атанасиу Лимассол (наряду с выставочным залом Mercedes и …
$47,758
в месяц
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Магазин 637 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 637 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$59,783
в месяц
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Офис 1 188 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 1 188 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 188 м²
Этаж 3/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$47,554
в месяц
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество этажей 3
Первый этаж - 3 парковочных места к северу от здания Плюс Свободное пространство в передней …
$10,190
в месяц
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Офис 231 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 231 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 231 м²
Этаж 4/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$10,514
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Офис 700 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 700 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 700 м²
Office Space Available for Lease in Limassol's Historic Center with Parking for 14 Vehicles …
$13,078
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этот просторный офис в районе Католики Лимассола предлагает идеальное место для предприятий,…
Цена по запросу
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 4/6
Великолепие и благородство делового центра в его главном месте на берегу моря на Лимассоле, …
$2,038
в месяц
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Офис 509 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 509 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 509 м²
Этаж 4
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$37,364
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 6
Офис 1: 300 кв.м, 8 офисов + 1 конференц-зал Замечательный офис на всем этаже, расположенный…
$10,190
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Офис 502 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 502 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 502 м²
Этаж 3
Представляем потрясающее коммерческое офисное здание, которое олицетворяет современный дизай…
$30,571
в месяц
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Офис 1 367 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 1 367 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 367 м²
Количество этажей 5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$76,766
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Офис 468 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 468 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 468 м²
Этаж 5/5
Строительство началось 1 сентября 2022 года. Дата поставки ожидается в июле 2024 года. Здани…
$23,053
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Повысьте статус вашей компании с помощью нового проекта. Вершина архитектурного блеска и стр…
$67,935
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Коммерческое помещение 2 665 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 2 665 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 2 665 м²
Современное государство-офис-создание для аренды О нас - Современное высокотехнологичное оф…
$84,918
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этот просторный офис на первом этаже теперь доступен для аренды, предлагая 240 квадратных ме…
$5,661
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Офис 206 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 206 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 206 м²
Этаж 5/5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$19,248
в месяц
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Офис 206 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 206 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 206 м²
Этаж 2/5
Премиум 5-этажное офисное здание для аренды в Капсалосе, Лимассол Откройте для себя знакову…
$14,266
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Вариант 3: Аренда: 2 нижних этажа Полностью отремонтированное офисное здание в центре город…
$10,190
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Офис 800 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 800 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$6,793
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 6
Офис 2: 300 кв.м, 6 офисов + 2 конференц-зала Замечательный офис на всем этаже, расположенны…
$7,926
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Это офисное помещение в Агиа Триада, Лимассол, занимает 65 квадратных метров и предназначено…
$708
в месяц
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