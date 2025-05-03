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Долгосрочная аренда магазинов в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
3
Магазин Удалить
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6 объектов найдено
Магазин 260 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 260 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 260 м²
Этаж 1/4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$23,600
в месяц
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Магазин 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Этаж 2
Магазин на Кипре доступен для аренды. Эта просторная недвижимость, расположенная в районе с …
$7,135
в месяц
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Магазин 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Доступное в аренду, это просторное торговое пространство предлагает 300 квадратных метров ун…
$8,233
в месяц
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Магазин 637 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 637 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$57,958
в месяц
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Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Хорошо расположенное коммерческое пространство доступно для аренды в самом центре города, на…
$3,398
в месяц
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Магазин 180 м² в Като Полемидия, Кипр
Магазин 180 м²
Като Полемидия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Выставочный зал открытого плана Ground Floor на начало примыкания к Гриве Дигени с внутренне…
$8,782
в месяц
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