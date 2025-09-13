Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

Коммерческое помещение в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Новое офисное здание, состоящее из магазинов и офисов, расположенное на улице Колонакиу. Зда…
$11,736
в месяц
Офис 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 4
Коммерческое здание на улице Агиос Атанасиу Лимассол (наряду с выставочным залом Mercedes и …
$48,866
в месяц
Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество этажей 3
Первый этаж - 3 парковочных места к северу от здания Плюс Свободное пространство в передней …
$10,427
в месяц
Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 1
Пол с четырьмя офисами общей площадью 500 м2. Помещения разделены на четыре отдельных офиса …
$7,016
в месяц
Офис 432 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 432 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 432 м²
Этаж 1
Для аренды офиса на Колонакиу общей площадью 448 квадратных метров. Имеет собственный частны…
$17,322
в месяц
Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Этаж 1
Пол с четырьмя офисами общей площадью 500 м2. Помещения разделены на четыре отдельных офиса …
$27,442
в месяц
Офис 266 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 266 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 266 м²
Этаж 1/4
Premium Office Development – бизнес-район Лимассол Этот современный коммерческий проект, ра…
$25,275
в месяц
Офис 342 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 342 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 342 м²
Количество этажей 4
Premium Office Development – бизнес-район Лимассол Этот современный коммерческий проект, ра…
$32,496
в месяц
