ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Ларнака
Пентхаусы
Пентхаусы возле озера в Ларнака, Кипр
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
2
325 м²
4/1
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,18 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Орунта, Кипр
3
175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Kolossi - Limassol province, w…
€318,479
Рекомендовать
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
6
535 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€3,94 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Ларнака, Кипр
3
2
91 м²
1/1
Продается квартира площадью 91 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€335,410
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
160 м²
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€655,314
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Орунта, Кипр
2
109 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Среднего района провинции Лимассол -, площадью 86 …
€252,910
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
Agios Georgios Pegeias, Кипр
1
190 м²
1
Продается роскошная вилла на острове Кипр. Этот особняк воплощение райского уголка, удовольс…
€877,984
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
4
2
90 м²
6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€493,249
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пафос, Кипр
3
121 м²
Представьте себе идеальный уголок райя, где солнечное воплощение роскоши и природная красота…
€358,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с парком, с кладовой
Geri, Кипр
1
66 м²
Продается новая квартира с одной спальней в Неаполисе - провинция Лимассол, с 54 кв.м. крыты…
€257,593
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
3
89 м²
4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€360,504
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
3
245 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,03 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL