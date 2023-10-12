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Пентхаусы с видом на море в Ларнака, Кипр

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4 объекта найдено
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
€700,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€411,352
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€328,886
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Количество этажей 13
Комплекс на Лонг-Бич, Искеле 200 м до Средиземного моря. Проект состоит из 5 блоков объед…
€1,47 млн

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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