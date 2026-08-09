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Пентхаусы у моря в муниципалитете Ларнака, Кипр

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6 объектов найдено
Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block B, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$431,211
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предл…
$780,213
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Пентхаус 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/4
Испытайте просторную и безопасную прибрежную жизнь в этой красиво спроектированной двухкомна…
$323,408
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TekceTekce
Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$842,856
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56 млн
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block A, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$465,254
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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