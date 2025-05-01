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Пентхаусы с террасой в муниципалитете Ларнака, Кипр

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11 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами, парк…
$197,654
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Пентхаус 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 401 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются элитные двухуровневы…
$1,58 млн
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем и набережной, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты …
$514,941
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Пентхаус 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочными…
$280,392
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Пентхаус 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с террасами. …
$364,099
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, …
$377,623
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют …
$395,308
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предл…
$780,213
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Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$842,856
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Пентхаус 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Ливадия, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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