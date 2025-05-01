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Инвестиционная недвижимость в муниципалитете Ларнака, Кипр

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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20 объектов найдено
Инвестиционная 892 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 892 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 892 м²
This remarkable five-storey commercial/residential building offers a prime investment opport…
$1,03 млн
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Инвестиционная 3 130 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 3 130 м²
район Ларнака, Кипр
Площадь 3 130 м²
Warehouse for sale in Livadia area near the sea Plot with 40m X 160m frontage dimensions. …
$2,77 млн
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Инвестиционная 531 м² в Арадиппу, Кипр
Инвестиционная 531 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 531 м²
Resale And Ready For You! Building located in Krassa area, Larnaca close to all amenities a…
$871,858
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Инвестиционная 790 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 790 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 15
Площадь 790 м²
Excellently located in the coastal town of Livadia, close to the sea, with easy and quick ac…
$1,61 млн
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Инвестиционная 778 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 778 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 10
Площадь 778 м²
Excellently located in the coastal town of Livadia, close to the sea, with easy and quick ac…
$1,40 млн
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Инвестиционная 1 335 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 335 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 1 335 м²
Уникальная инвестиционная возможность в самом впечатляющем месте Ларнака на пляже Финикудес.…
$4,67 млн
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Инвестиционная 614 м² в Мазотос, Кипр
Инвестиционная 614 м²
Мазотос, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 614 м²
A residential development comprising of four incomplete houses in Mazotos, Larnaca. The two …
$879,458
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Инвестиционная 2 680 м² в Пирга, Кипр
Инвестиционная 2 680 м²
Пирга, Кипр
Площадь 2 680 м²
This is a commercial building in Pyrga. The property is a two-storey building on a parcel o…
$1,63 млн
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Инвестиционная в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная
район Ларнака, Кипр
The only remaining large development land with a total 380,000sqm. Near the airport and the …
$28,83 млн
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Инвестиционная 507 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 507 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 507 м²
Дуплексные квартиры, полностью меблированные, доступны документы. Без платы за трансфер или …
$1,82 млн
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Инвестиционная 6 000 м² в Мазотос, Кипр
Инвестиционная 6 000 м²
Мазотос, Кипр
Площадь 6 000 м²
The plot totals 87,823sqm, falls under a touristic zone (Τ2ε) “arming” it with three develop…
$20,63 млн
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Инвестиционная 882 м² в Перволия, Кипр
Инвестиционная 882 м²
Перволия, Кипр
Площадь 882 м²
Проект полностью завершен и находится под небольшим ремонтом и установками, запрашиваемыми о…
$2,91 млн
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Инвестиционная 1 800 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 800 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 800 м²
On the outskirts of Livadia in a newly developed area, this is a residential project that is…
$4,23 млн
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Инвестиционная 4 400 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 4 400 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 66
Кол-во ванных комнат 66
Площадь 4 400 м²
On the outskirts of Livadia in a newly developed area, this is a residential project that is…
$10,75 млн
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Инвестиционная 1 580 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 580 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 25
Площадь 1 580 м²
Это два жилых дома, доступных для продажи вместе. Прекрасно расположенный в прибрежном город…
$3,28 млн
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Инвестиционная 4 051 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 4 051 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 4 051 м²
Продается большой участок земли под промышленное строительство в промышленной зоне Арадиппу,…
$551,343
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Инвестиционная 1 352 м² в Арадиппу, Кипр
Инвестиционная 1 352 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 1 352 м²
Modern, three floor development featuring stylish, contemporary architecture that emphasizes…
$2,37 млн
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Инвестиционная 840 м² в Пила, Кипр
Инвестиционная 840 м²
Пила, Кипр
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 840 м²
Инвестиционная возможность: 6 современных вилл на продажу с высоким ROI Редкая возможность п…
$1,60 млн
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Инвестиционная 1 387 м² в Перволия, Кипр
Инвестиционная 1 387 м²
Перволия, Кипр
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 387 м²
Beach front 7 villas for sale in Pervolia tourist area for Larnaca. The houses are completed…
$2,82 млн
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Инвестиционная 602 м² в Kofinou, Кипр
Инвестиционная 602 м²
Kofinou, Кипр
Площадь 602 м²
New Residential Building in the city center of Larnaka.  Must be seen!
$2,29 млн
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