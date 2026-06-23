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Долгосрочная аренда бунгало с садом в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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2 объекта найдено
Бунгало 4 спальни в Пиргос, Кипр
Бунгало 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Это красиво представленное и хорошо оборудованное бунгало с 4 спальнями идеально расположено…
$3,440
в месяц
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Бунгало 4 спальни в Пиргос, Кипр
Бунгало 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Это красиво представленное и хорошо оборудованное бунгало с 4 спальнями идеально расположено…
$3,440
в месяц
Оставить заявку
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