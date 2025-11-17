Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Бунгало

Долгосрочная аренда бунгало в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в Пиргос, Кипр
Бунгало 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
At the end of a lovely walkway, you’ll find a rare gem — a modern three-bedroom bungalow nes…
$3,832
в месяц
