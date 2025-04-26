Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

виллы
3
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 645 м²
This oceanfront estate boasts immediate access to a sandy shoreline. Constructed in a Medite…
$16,35 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти