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Дома с садом в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

виллы
3
2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 2 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
This maisonette seamlessly blends sophistication and functionality, providing a luxurious tw…
$844,612
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Дом 4 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 645 м²
This oceanfront estate boasts immediate access to a sandy shoreline. Constructed in a Medite…
$16,35 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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