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Долгосрочная аренда офисов с видом на море в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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1 объект найдено
Офис 340 м² в Пареклисия, Кипр
Офис 340 м²
Пареклисия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Описание Поместите свой бизнес в отличном месте с этим впечатляющим офисом на первом этаже …
$5,762
в месяц
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