  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Koinoteta Parekklesias, Кипр

1 объект найдено
Офис 300 м² в Пареклисия, Кипр
Офис 300 м²
Пареклисия, Кипр
Площадь 300 м²
Доступное в аренду, это офисное помещение на первом этаже в Парекклисии предлагает 300 м2 со…
$4,647
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
