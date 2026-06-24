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Долгосрочная аренда бунгало с садом в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в Мони, Кипр
Бунгало 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Испытайте комфортную жизнь в этом прекрасно сохранившемся бунгало на первом этаже, идеально …
$4,033
в месяц
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