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Долгосрочная аренда бунгало в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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2 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Мони, Кипр
Бунгало 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Современный дом на первом этаже площадью 130 кв.м. доступен для аренды, расположен на участк…
$4,065
в месяц
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Бунгало 3 спальни в Мони, Кипр
Бунгало 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Испытайте комфортную жизнь в этом прекрасно сохранившемся бунгало на первом этаже, идеально …
$4,033
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

с садом
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