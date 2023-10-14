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Виллы с бассейном в Сообщество Хлорака, Кипр

Chloraka
13
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7 объектов найдено
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€770,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€595,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 163 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€590,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Описание объекта:Крытый гаражЧастный бассейнДо пляжа 200 мГостевой туалет Есть кондиционерыР…
€420,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 186 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€610,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€345,000

Параметры недвижимости в Сообщество Хлорака, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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