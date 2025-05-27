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Виллы с садом в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
61
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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Лемпа - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер построе…
$416,135
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Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

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