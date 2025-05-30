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Виллы с гаражом в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
62
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2 объекта найдено
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Olivia Homes органично сочетает в себе элегантность и практичность,  современный комфорт и э…
$1,19 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Olivia Homes органично сочетает в себе элегантность и практичность,  современный комфорт и э…
$921,233
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Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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