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Дома в Koili, Кипр

7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Кили, Кипр
Дом 4 спальни
Кили, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Прекрасная четырехспальная отдельно стоящая вилла для продажи, расположенная в Камаресе, оче…
$1,72 млн
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Дом 4 спальни в Кили, Кипр
Дом 4 спальни
Кили, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Уютная вилла с четырьмя спальнями, расположенная на окраине деревни Коили, которая находится…
$914,744
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Дом в Кили, Кипр
Дом
Кили, Кипр
Участок расположен в деревне Коили, районе Пафоса с близостью и легким доступом ко всем удоб…
$456,971
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Koili, Кипр
Дом 3 спальни
Koili, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Вилла в Tala Kamares Деревня с панорамным бесперебойным морем открывает вид на частный Новый…
$867,863
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Дом 4 спальни в Кили, Кипр
Дом 4 спальни
Кили, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Cozy four bedroom villa located on the outskirts of Koili village which is approx 20 mins dr…
$871,858
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Бунгало в Кили, Кипр
Бунгало
Кили, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Роскошные 3 и 4-комнатные дома в Тале, Пафос Расположенные в живописной деревне Тала, Пафос…
$793,585
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Вилла в Кили, Кипр
Вилла
Кили, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Очаровательное каменное бунгало в Койли с видом на горы Этот замечательный отель, расположе…
$255,620
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Параметры недвижимости в Koili, Кипр

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