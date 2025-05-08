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Жильё в Koili, Кипр

2 объекта найдено
Бунгало в Кили, Кипр
Бунгало
Кили, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Роскошные 3 и 4-комнатные дома в Тале, Пафос Расположенные в живописной деревне Тала, Пафос…
$776,865
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Дом 4 спальни в Кили, Кипр
Дом 4 спальни
Кили, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Cozy four bedroom villa located on the outskirts of Koili village which is approx 20 mins dr…
$871,858
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Параметры недвижимости в Koili, Кипр

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