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Квартиры в Kato Lefkara, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Kato Lefkara, Кипр
Квартира 2 спальни
Kato Lefkara, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современный проект в Лефкаре. Проект состоит из 10 квартир. Ключевые особенности Сообщество…
$265,223
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Квартира 2 спальни в Kato Lefkara, Кипр
Квартира 2 спальни
Kato Lefkara, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современный проект в Лефкаре. Проект состоит из 10 квартир. Ключевые особенности Сообщество…
$270,988
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Параметры недвижимости в Kato Lefkara, Кипр

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