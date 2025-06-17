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Жильё в Kato Lefkara, Кипр

1 объект найдено
Дом 5 спален в Kato Lefkara, Кипр
Дом 5 спален
Kato Lefkara, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 384 м²
Традиционный дом в Лефкаре. Дом построен в пределах участка площадью 669 кв.м и имеет внутре…
$548,213
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Параметры недвижимости в Kato Lefkara, Кипр

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