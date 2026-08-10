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Коммерческая недвижимость в Фамагусте, Кипр

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Айя-Напа
3
Паралимни
8
13 объектов найдено
Офис в Паралимни, Кипр
Офис
Паралимни, Кипр
Этаж 1
Управление Офисное подразделение предназначено для предоставления изысканного и высокофункци…
$372,952
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Коммерческое помещение 620 м² в Френарос, Кипр
Коммерческое помещение 620 м²
Френарос, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 620 м²
Коммерческая застройка, построенная на трех участках во Френаросе. Разработка была построена…
$614,602
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Инвестиционная 275 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 275 м²
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Эта недвижимость соответствует половине доли участка, которая относится к 2-этажному жилому …
$424,967
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Айя-Напа, Кипр
Коммерческое помещение
Айя-Напа, Кипр
Количество этажей 2
Современная прибрежная жизнь - Бутик жилого здания Расположенное в востребованном приморском…
$3,43 млн
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Ресторан, кафе в Паралимни, Кипр
Ресторан, кафе
Паралимни, Кипр
Расположенный в тихом и живописном районе Протараса, этот обширный земельный участок площадь…
$2,60 млн
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Офис 118 м² в Паралимни, Кипр
Офис 118 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 118 м²
Проект смешанного использования, который сочетает в себе современную архитектуру, функционал…
$373,455
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Офис в Паралимни, Кипр
Офис
Паралимни, Кипр
Этаж 1
Управление Офисное подразделение предназначено для предоставления изысканного и высокофункци…
$326,047
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Инвестиционная 5 230 м² в Паралимни, Кипр
Инвестиционная 5 230 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 5 230 м²
Этот проект является потрясающей новой застройкой, расположенной недалеко от центра туристич…
$17,71 млн
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Коммерческое помещение 113 м² в Айя-Напа, Кипр
Коммерческое помещение 113 м²
Айя-Напа, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Фантастический ресторан в самом сердце Айя-Напы, Фамагуста. Этот превосходный ресторан распо…
$1,18 млн
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Магазин 300 м² в Сотира, Кипр
Магазин 300 м²
Сотира, Кипр
Площадь 300 м²
Удивительный ресторан-кипрская таверна на продажу в деревне Сотира с отличной репутацией по …
$590,232
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Магазин в Каппарис, Кипр
Магазин
Каппарис, Кипр
Количество этажей 3
Коммерческая возможность курортного стиля в Каппарисе Опыт премиального бизнес-потенциала в …
$646,373
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Коммерческое помещение в Айя-Напа, Кипр
Коммерческое помещение
Айя-Напа, Кипр
Количество этажей 2
Современная прибрежная жизнь - Бутик жилого здания Расположенное в востребованном приморском…
$3,65 млн
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Офис 109 м² в Паралимни, Кипр
Офис 109 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 109 м²
Проект смешанного использования, который сочетает в себе современную архитектуру, функционал…
$326,487
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Типы недвижимости в Фамагусте

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