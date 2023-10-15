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Коммерческая недвижимость в Фамагусте, Кипр

2 объекта найдено
Коммерческая с Spalni в Протарас, Кипр
Коммерческая с Spalni
Протарас, Кипр
Большой участок земли с утвержденной лицензией на строительство здания коммерческого использ…
€440,000
Отель 1 комната с furnishings в Протарас, Кипр
Отель 1 комната с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€3,55 млн

Недвижимость в Фамагусте: виды жилья и преимущества покупки

Еще несколько лет назад из-за конфликта между Северным и Южным Кипром жилая недвижимость в Фамагусте не пользовалась большим спросом. Сейчас ситуация налаживается: растет экономика, развивается медицина, в город заходят крупные торговые сети. Соответственно, становится востребованным жилье: его активно скупают те, кто хотел бы получить ВНЖ или организовать место для регулярного отдыха.

Где можно купить недвижимость в Фамагусте

Главная достопримечательность города — чистые песчаные пляжи. Раньше рядом с ними высились лучшие отели Кипра. Но после войны концепцию сменили, и теперь все чаще их сменяют современные жилые комплексы с небольшими апартаментами-студиями и просторными двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.

В остальных районах можно найти жилье на любой вкус:

  • Элитные виллы с частными бассейнами и большой придомовой территорией. Самая высокая стоимость вилл в Фамагусте фиксируется в историческом районе Вароша. На окраинах покупка обходится дешевле.
  • Объединенные в архитектурные ансамбли таунхаусы.
  • Многоквартирные дома, позволяющие купить недвижимость в Фамагусте по выгодной цене.

Наиболее популярны в таких домах дешевые однокомнатные квартиры. Их легко сдать, продать и, к тому же, на них самые низкие налоги.

Преимущества покупки

За последние годы цены на жилье в Фамагусте увеличились на 8-10% и продолжают расти. По прогнозам, через 5 лет квадратный метр здесь подорожает в полтора раза. Поэтому сейчас самый подходящий момент для приобретения недвижимости в Фамагусте и ее окрестностях. Особенно для тех, кто собирается на ПМЖ.

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