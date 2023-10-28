Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Фамагуста
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Фамагусте, Кипр

коммерческая недвижимость
11
магазины
5
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис в Айя-Напа, Кипр
Офис
Айя-Напа, Кипр
Отличный 2-этажный офис, в самом сердце Айя Напа! Этот офис удобно расположен, перед ним ест…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти