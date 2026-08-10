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Офисы в Фамагусте, Кипр

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Паралимни
4
4 объекта найдено
Офис в Паралимни, Кипр
Офис
Паралимни, Кипр
Этаж 1
Управление Офисное подразделение предназначено для предоставления изысканного и высокофункци…
$372,952
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Офис 118 м² в Паралимни, Кипр
Офис 118 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 118 м²
Проект смешанного использования, который сочетает в себе современную архитектуру, функционал…
$373,455
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Офис в Паралимни, Кипр
Офис
Паралимни, Кипр
Этаж 1
Управление Офисное подразделение предназначено для предоставления изысканного и высокофункци…
$326,047
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Офис 109 м² в Паралимни, Кипр
Офис 109 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 109 м²
Проект смешанного использования, который сочетает в себе современную архитектуру, функционал…
$326,487
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