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Виллы с видом на горы в Episkopi Pafou, Кипр

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5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Епископи, Кипр
Вилла 3 комнаты
Епископи, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
🇷🇺 Вилла 8 — Современная вилла с 3 спальнями в Эпископи 3 спальни | 3 ванные комнаты | Пл…
$570,462
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла 3 комнаты в Епископи, Кипр
Вилла 3 комнаты
Епископи, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Villa 4 – Современная вилла с 3 спальнями в Эпископи 3 спальни | 3 ванные комнаты | Площа…
$570,462
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
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Вилла 3 комнаты в Епископи, Кипр
Вилла 3 комнаты
Епископи, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
🇷🇺 Villa 5 — Современная вилла с 3 спальнями в Эпископи 3 спальни | 3 ванные комнаты | Пл…
$570,462
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
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Вилла 3 комнаты в Епископи, Кипр
Вилла 3 комнаты
Епископи, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
🇷🇺 Вилла 9 — Современная вилла с 3 спальнями в Эпископи 3 спальни | 3 ванные комнаты | Пл…
$570,462
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
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Вилла 3 комнаты в Епископи, Кипр
Вилла 3 комнаты
Епископи, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
🇷🇺 Villa 6 — Современная вилла с 3 спальнями в Эпископи 3 спальни | 3 ванные комнаты | Пл…
$570,462
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Episkopi Pafou, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
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Недорогая
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