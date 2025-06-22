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Виллы с садом в Episkopi Pafou, Кипр

Вилла Удалить
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2 объекта найдено
Вилла в Епископи, Кипр
Вилла
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Трёхспальная вилла в Almond Villas — это идеальное сочетание простора, уюта и элегантности в…
$564,000
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Вилла в Епископи, Кипр
Вилла
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Трёхспальная вилла в Almond Villas — это идеальное сочетание простора, уюта и элегантности в…
$626,667
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Episkopi Pafou, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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