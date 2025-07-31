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Инвестиционная недвижимость в Эпископях, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 690 м² в Эпископи, Кипр
Инвестиционная 690 м²
Эпископи, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 690 м²
50% доли жилого комплекса в Эпископи. Он расположен в 2,5 км от береговой линии. Доля соотве…
$422,208
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