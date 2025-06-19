Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Эпископи
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Эпископях, Кипр

1 объект найдено
Коммерческое помещение 660 м² в Эпископи, Кипр
Коммерческое помещение 660 м²
Эпископи, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
Коммерческое здание в Эпископи, Лимассол. Всего в 2 минутах от шоссе. Идеально подходит для …
$1,13 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти