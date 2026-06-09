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Долгосрочная аренда вилл с видом на море в East Limassol Municiplaity, Кипр

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Demos Agiou Athanasiou
3
Гермасойя
6
Koinoteta Mouttagiakas
4
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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Впечатляющая отдельно стоящая вилла с 400 м2 внутреннего пространства, расположенная в очень…
$4,339
в месяц
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Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
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