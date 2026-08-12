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Долгосрочная аренда вилл с видом на горы в East Limassol Municiplaity, Кипр

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Demos Agiou Athanasiou
5
Koinoteta Agiou Tychona
8
Гермасойя
12
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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Добро пожаловать в этот изысканный современный дом, трехуровневое архитектурное чудо с захва…
$16,063
в месяц
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Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с видом на море
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