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Долгосрочная аренда пентхаусов в Гермасойе, Кипр

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7 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Этаж 3
Для аренды - 2-комнатный пентхаус в Гермасогее, Лимассол 🏢 Верхний этаж (3-й) Пентхаус в не…
$1,556
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
Красивая и уникальная 4-спальная квартира с частным садом на крыше в Гермасогее на втором эт…
$4,389
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Этаж 4
Услуги, такие как вода, электричество, ежегодный сбор мусора и Интернет, оплачиваются Аренда…
$6,261
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Современный двухуровневый пентхаус с четырьмя спальнями, частным бассейном и полностью мебли…
$6,830
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Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с великолепным видом на море, город и горы! От владельца. Лимассол. Гермасогея. 2-к…
$2,846
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Потрясающий пентхаус с 3 спальнями для аренды в Potamos Germasoyia, недалеко от Колумбии. Эт…
$5,919
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Цена аренды + общие расходы + 2 залоговых депозита от убытков. Услуги, такие как вода, элек…
$3,984
в месяц
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