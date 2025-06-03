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Долгосрочная аренда пентхаусов в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Современный 2-спальный пентхаус Sea View в Агиос Атанасиос, Лимассол Этот потрясающий двухк…
$2,267
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями в престижном районе Колумбия, Лимассол. Эта потрясающая рез…
$7,367
в месяц
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Агентство
MYSPACE
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English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 3
This stylish modern project is located in one of Limassol’s best neighborhoods, Papas, which…
$5,045
в месяц
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Агентство
MYSPACE
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English, Русский
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