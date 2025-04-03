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Жильё в Kritou Tera, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Криту Терра, Кипр
Дом 3 спальни
Криту Терра, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
A two-storeyed detached house in Kritou-Terra village, Paphos. It is only a 10-minute drive …
$278,981
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Параметры недвижимости в Kritou Tera, Кипр

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