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Виллы с бассейном в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
34
Oroklini
15
Вилла Удалить
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2 объекта найдено
Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Площадь 229 м²
Представляем вашему вниманию роскошный комплекс резиденций в престижном районе Ларнаки - Лив…
$433,923
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Площадь 621 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Агиа Фила - провинция Л…
$2,10 млн
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

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