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Виллы с садом в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
34
Oroklini
15
Вилла Удалить
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10 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Тала - провинция Пафос, 170 т.м. крытый интерье…
$339,944
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 176 кв. крытый интерьер построен…
$359,940
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Вилла 4 комнаты в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с ба…
$429,283
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$339,944
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 176 кв. крытый интерьер построен…
$359,940
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов в престижном районе, Ороклини, Кипр Предлагаются таунхаусы с ухож…
$429,283
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Площадь 621 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Агиа Фила - провинция Л…
$2,10 млн
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$336,871
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
$349,942
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$336,871
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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