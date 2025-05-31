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Пентхаусы с бассейном в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
97
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2 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block A, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$466,282
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block B, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$432,163
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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