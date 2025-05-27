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Пентхаусы с видом на море в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
97
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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предл…
$780,213
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56 млн
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Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$842,856
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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