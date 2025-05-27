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Инвестиционная недвижимость в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
5
Инвестиционная Удалить
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11 объектов найдено
Инвестиционная 4 051 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 4 051 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 4 051 м²
Продается большой участок земли под промышленное строительство в промышленной зоне Арадиппу,…
$553,889
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Инвестиционная 1 580 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 580 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 25
Площадь 1 580 м²
Это два жилых дома, доступных для продажи вместе. Прекрасно расположенный в прибрежном город…
$3,28 млн
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Инвестиционная 4 051 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 4 051 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 4 051 м²
Продается большой участок земли под промышленное строительство в промышленной зоне Арадиппу,…
$543,958
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Инвестиционная 778 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 778 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 10
Площадь 778 м²
Excellently located in the coastal town of Livadia, close to the sea, with easy and quick ac…
$1,40 млн
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Инвестиционная 507 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 507 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 507 м²
Дуплексные квартиры, полностью меблированные, доступны документы. Без платы за трансфер или …
$1,82 млн
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Инвестиционная 1 800 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 800 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 800 м²
On the outskirts of Livadia in a newly developed area, this is a residential project that is…
$4,23 млн
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Инвестиционная 892 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 892 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 892 м²
This remarkable five-storey commercial/residential building offers a prime investment opport…
$1,03 млн
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Инвестиционная 790 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 790 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 15
Площадь 790 м²
Excellently located in the coastal town of Livadia, close to the sea, with easy and quick ac…
$1,61 млн
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Инвестиционная 1 335 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 335 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 1 335 м²
Уникальная инвестиционная возможность в самом впечатляющем месте Ларнака на пляже Финикудес.…
$4,67 млн
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Инвестиционная 4 400 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 4 400 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 66
Кол-во ванных комнат 66
Площадь 4 400 м²
On the outskirts of Livadia in a newly developed area, this is a residential project that is…
$10,75 млн
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Инвестиционная 3 130 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 3 130 м²
район Ларнака, Кипр
Площадь 3 130 м²
Warehouse for sale in Livadia area near the sea Plot with 40m X 160m frontage dimensions. …
$2,77 млн
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

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