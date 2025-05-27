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Отели в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
7
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8 объектов найдено
Отель 15 000 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 15 000 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 15 000 м²
2* Hotel Apartments is situated in Larnaca Town, just 120 metres from the beach. The air-con…
$3,55 млн
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Отель в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 32
An exceptional opportunity to acquire this Cyprus property in the Mckenzie area of Larnaca. …
$3,47 млн
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Отель 3 500 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 3 500 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 3 500 м²
Дружелюбный и устоявшийся гостиничный комплекс с коммерческими магазинами, идеально располож…
$11,28 млн
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Отель 11 280 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 11 280 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 11 280 м²
Luxury Hotel apartment for sale. This property is 15 minutes walk from the beach. Offering a…
$3,10 млн
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Отель 1 633 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 633 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 40
Площадь 1 633 м²
This modern 4-storey hotel is conveniently located in the historic center of Larnaca on a ch…
$14,11 млн
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Отель в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель
муниципалитет Ларнака, Кипр
Hotel category: Hotel 2 * in Laranaca with 58 standard rooms with swimming pool, restaurant,…
$7,76 млн
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Отель 1 000 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 000 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 20
Площадь 1 000 м²
Расположенный в самом сердце Ларнаки, идеально расположен недалеко от основных достопримечат…
$3,67 млн
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Отель 10 133 м² в Oroklini, Кипр
Отель 10 133 м²
Oroklini, Кипр
Количество спален 70
Площадь 10 133 м²
Total size of the plot: 13.257m²  Total buildable area: 10.133m² (inc. basement)  Total …
$14,11 млн
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
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