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Магазины в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
32
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33 объекта найдено
Магазин 71 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 71 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 71 м²
Продается просторный магазин в районе пристани для яхт Ларнаки с документами на право собств…
$188,049
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Магазин 32 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 32 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 32 м²
Продается магазин в районе Ларнака-Марина с документами на право собственности Расположен в…
$79,778
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Магазин 604 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 604 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 604 м²
Бывшее отделение банка на центральном проспекте в Ларнаке. Состоит из первого этажа площадью…
$546,449
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Магазин 80 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 80 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
• Первый этаж и мезанин • Очень центральное расположение • Легкодоступный • Рядом школы, гос…
$203,804
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Магазин 78 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 78 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 78 м²
Магазин на продажу в Деринии - провинция Фамагуста. Магазин состоит из интерьера площадью 60…
$125,124
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Магазин 75 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 75 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 75 м²
The highest building in Larnaca and conveniently situated on the main road of the most centr…
$1,10 млн
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Магазин 1 198 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 1 198 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 1 198 м²
The property is located in the “Koukouladies” locale about very close to the Ammochostos Sta…
$1,09 млн
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Магазин 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Commercial building which is can be use as a shop, classrooms, even as a warehouse, in the c…
$1,417
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Магазин 295 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 295 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 295 м²
A ground floor retail unit in Larnaca.The shop comprises of an open plan retail space on the…
$551,969
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Магазин 142 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 142 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 142 м²
Новое коммерческое здание, расположенное в самом центре Ларнаки. Проект включает в себя как …
$522,122
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Магазин 222 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 222 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 222 м²
Shop with mezzanine in a central and lively location in Chrysopolitissa Quarter in Larnaca M…
$358,298
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Магазин 95 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 95 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Situated within the bustling New Mall area, renowned as the premier shopping and entertainme…
$414,132
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Магазин 157 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 157 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 157 м²
A 17-storey commercial building in the newly emerging district of Larnaca. This elegant buil…
$2,20 млн
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Магазин 51 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 51 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 51 м²
Explore exceptional retail prospects in Larnaca's vibrant city center with these shops posit…
$87,186
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Магазин 100 м² в Oroklini, Кипр
Магазин 100 м²
Oroklini, Кипр
Площадь 100 м²
Продается в стадии строительства в Като Полемидия - провинция Лимассол, площадью 100 кв. М.м…
$340,336
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Магазин 56 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 56 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 56 м²
Discover outstanding retail opportunities in the lively city center of Larnaca with these sh…
$109,963
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Магазин 92 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 92 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 92 м²
The highest building in Larnaca and conveniently situated on the main road of the most centr…
$2,54 млн
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Магазин 32 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 32 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 32 м²
Продается магазин в районе Ларнака-Марина с документами на право собственности Расположен в…
$78,348
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Магазин 71 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 71 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 71 м²
Продается просторный магазин в районе пристани для яхт Ларнаки с документами на право собств…
$184,677
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Магазин 45 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 45 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 45 м²
The highest building in Larnaca and conveniently situated on the main road of the most centr…
$825,170
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Магазин 75 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 75 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 75 м²
Situated within the northeastern section of the development, it comprises a commercial build…
$418,709
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Магазин 93 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 93 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 93 м²
With a ground-floor shop, guests can enjoy both convenience and relaxation while exploring t…
$1,97 млн
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Магазин 46 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 46 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 46 м²
With a ground-floor  shop, coffee shop, and rooftop bar, guests can enjoy convenience and re…
$857,235
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Магазин 104 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 104 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 104 м²
The highest building in Larnaca and conveniently situated on the main road of the most centr…
$1,52 млн
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Магазин 350 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 350 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 350 м²
Commercial building in a plot of 539 Sq in the center of Larnaca for sale! The building is l…
$980,840
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Магазин 197 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 197 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 197 м²
Shop of 132m2 internal area & 65m2 of mezzanine in an 8 storey building consisting of 39 uni…
$228,008
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Магазин 60 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 60 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 60 м²
Новый проект расположен в самом сердце города Ларнака и 300 метров до американской академии …
$218,060
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Магазин 559 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 559 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 559 м²
A shop on the ground floor of the mixed use building in Larnaca. It has a 423sqm ground floo…
$1,23 млн
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Магазин 84 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 84 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 84 м²
Discover prime retail opportunities in the heart of Larnaca with these shops situated in the…
$166,429
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Магазин 89 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 89 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 89 м²
Modern project is located in the center of the town, Larnaca. The building consisting of 2 s…
$325,725
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

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