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Коммерческая недвижимость в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
98
Oroklini
3
111 объектов найдено
Инвестиционная 4 051 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 4 051 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 4 051 м²
Продается большой участок земли под промышленное строительство в промышленной зоне Арадиппу,…
$553,889
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Магазин 71 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 71 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 71 м²
Продается просторный магазин в районе пристани для яхт Ларнаки с документами на право собств…
$188,049
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Офис 315 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 315 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 315 м²
Просторный офис на продажу в Клейме, Арадиппу, Ларнака Расположен на видном месте, вдоль од…
$740,798
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Магазин 32 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 32 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 32 м²
Продается магазин в районе Ларнака-Марина с документами на право собственности Расположен в…
$79,778
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Офис 233 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 233 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 233 м²
This office is located in a prime location in Larnaca. It lies at the crossroads between the…
$1,18 млн
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Магазин 604 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 604 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 604 м²
Бывшее отделение банка на центральном проспекте в Ларнаке. Состоит из первого этажа площадью…
$546,449
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Магазин 80 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 80 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
• Первый этаж и мезанин • Очень центральное расположение • Легкодоступный • Рядом школы, гос…
$203,804
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Магазин 78 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 78 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 78 м²
Магазин на продажу в Деринии - провинция Фамагуста. Магазин состоит из интерьера площадью 60…
$125,124
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Офис 165 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 165 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 165 м²
Идеально расположен на улице Тенеду, недалеко от проспекта Грива Дигени в районе Святого Гео…
$1,33 млн
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Офис 178 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 178 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 178 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$679,524
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Склад 2 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Склад 2 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 300 м²
A leasehold warehouse in the Industrial Zone of Aradippou. It consists of a two-storey showr…
$1,01 млн
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Коммерческое помещение 484 м² в район Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 484 м²
район Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 484 м²
Количество этажей 3
Это жилой дом для продажи с отличным потенциалом ROI. Прекрасно расположенный в прибрежном …
$1,68 млн
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Офис 94 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 94 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 94 м²
Этаж 2
Идеально расположен на улице Тенеду, недалеко от проспекта Грива Дигени в районе Святого Гео…
$556,386
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Инвестиционная 1 580 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 580 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 25
Площадь 1 580 м²
Это два жилых дома, доступных для продажи вместе. Прекрасно расположенный в прибрежном город…
$3,28 млн
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Офис 120 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 120 м²
This property presents whole floor offices strategically situated just minutes away from Lar…
$810,733
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Офис 210 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 210 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$679,524
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Магазин 75 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 75 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 75 м²
The highest building in Larnaca and conveniently situated on the main road of the most centr…
$1,10 млн
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Офис 73 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 73 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 73 м²
An office for sale in city center of Larnaca. Sea view Covered area 73 sq.m. 2nd floor Park…
$325,725
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Офис 119 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 119 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 119 м²
A 17-storey commercial building in the newly emerging district of Larnaca. This elegant buil…
$774,020
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Магазин 1 198 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 1 198 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 1 198 м²
The property is located in the “Koukouladies” locale about very close to the Ammochostos Sta…
$1,09 млн
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Офис 135 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 135 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 135 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$424,703
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Офис 185 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 185 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 185 м²
Located within Larnaca's bustling Port Area, this property presents whole floor offices conv…
$1,20 млн
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Магазин 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Commercial building which is can be use as a shop, classrooms, even as a warehouse, in the c…
$1,417
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Офис 120 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 120 м²
This office is located in a prime location in Larnaca. It lies at the crossroads between the…
$508,131
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Инвестиционная 4 051 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 4 051 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 4 051 м²
Продается большой участок земли под промышленное строительство в промышленной зоне Арадиппу,…
$543,958
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Офис 123 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 123 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 123 м²
This office is located in a prime location in Larnaca. It lies at the crossroads between the…
$634,078
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Инвестиционная 778 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 778 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 10
Площадь 778 м²
Excellently located in the coastal town of Livadia, close to the sea, with easy and quick ac…
$1,40 млн
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Офис 169 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 169 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 169 м²
Количество этажей 5
Современные апартаменты с 1 и 2 спальнями в роскошном комплексе в Лимассоле Эти изысканно с…
$551,404
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Магазин 295 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 295 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 295 м²
A ground floor retail unit in Larnaca.The shop comprises of an open plan retail space on the…
$551,969
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Коммерческое помещение в район Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение
район Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 18
Количество этажей 3
Уникальный проект, расположенный в отличном районе с высокими показателями роста и ближайшег…
$3,11 млн
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

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