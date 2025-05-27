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Офисы в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
45
45 объектов найдено
Офис 315 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 315 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 315 м²
Просторный офис на продажу в Клейме, Арадиппу, Ларнака Расположен на видном месте, вдоль од…
$740,798
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Офис 233 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 233 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 233 м²
This office is located in a prime location in Larnaca. It lies at the crossroads between the…
$1,18 млн
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Офис 165 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 165 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 165 м²
Идеально расположен на улице Тенеду, недалеко от проспекта Грива Дигени в районе Святого Гео…
$1,33 млн
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Офис 178 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 178 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 178 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$679,524
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Офис 94 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 94 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 94 м²
Этаж 2
Идеально расположен на улице Тенеду, недалеко от проспекта Грива Дигени в районе Святого Гео…
$556,386
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Офис 120 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 120 м²
This property presents whole floor offices strategically situated just minutes away from Lar…
$810,733
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Офис 210 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 210 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$679,524
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Офис 73 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 73 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 73 м²
An office for sale in city center of Larnaca. Sea view Covered area 73 sq.m. 2nd floor Park…
$325,725
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Офис 119 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 119 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 119 м²
A 17-storey commercial building in the newly emerging district of Larnaca. This elegant buil…
$774,020
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Офис 135 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 135 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 135 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$424,703
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Офис 185 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 185 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 185 м²
Located within Larnaca's bustling Port Area, this property presents whole floor offices conv…
$1,20 млн
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Офис 120 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 120 м²
This office is located in a prime location in Larnaca. It lies at the crossroads between the…
$508,131
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Офис 123 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 123 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 123 м²
This office is located in a prime location in Larnaca. It lies at the crossroads between the…
$634,078
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Офис 169 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 169 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 169 м²
Количество этажей 5
Современные апартаменты с 1 и 2 спальнями в роскошном комплексе в Лимассоле Эти изысканно с…
$551,404
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Офис 120 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 120 м²
Этаж 4/11
Это 11-этажное коммерческое здание, которое предоставляет все удобства и удобства, которые в…
$820,093
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Офис 92 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 92 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 92 м²
An amazing office in the center of Larnaca for sale. The office is on the 5nd floor of the b…
$217,964
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Офис 140 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 140 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 140 м²
Этаж 1
Это 11-этажное коммерческое здание, которое предоставляет все удобства и удобства, которые в…
$988,829
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Офис 119 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 119 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 119 м²
Этаж 13/15
Это 17-этажное коммерческое здание в недавно возникшем Центральном деловом районе Ларнаки. Э…
$896,990
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Офис 119 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 119 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 119 м²
A 17-storey commercial building in the newly emerging district of Larnaca. This elegant buil…
$831,444
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Офис 288 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 288 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 288 м²
This commercial property provides office spaces for sale, strategically positioned near esse…
$1,28 млн
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Офис 288 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 288 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 288 м²
This commercial property offers office spaces for sale, strategically located near key ameni…
$1,19 млн
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Офис 158 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 158 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 158 м²
Located within Larnaka's developing Central Business District, this 17-story commercial buil…
$2,21 млн
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Офис 119 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 119 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 119 м²
Situated in Larnaka's burgeoning Central Business District, this 17-story commercial buildin…
$921,021
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Офис 89 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 89 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 89 м²
An amazing office in the center of Larnaca for sale. The office is on the 5nd floor of the b…
$239,761
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Офис 315 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 315 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 315 м²
Просторный офис на продажу в Клейме, Арадиппу, Ларнака Расположен на видном месте, вдоль од…
$727,516
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Офис 235 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 235 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 235 м²
This office is located in a prime location in Larnaca. It lies at the crossroads between the…
$1,10 млн
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Офис 119 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 119 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 119 м²
Этаж 8/15
Это 17-этажное коммерческое здание в недавно возникшем Центральном деловом районе Ларнаки. Э…
$837,107
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Офис 198 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 198 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 198 м²
Идеально расположен на улице Тенеду, недалеко от проспекта Грива Дигени в районе Святого Гео…
$1,33 млн
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Офис 121 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 121 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 121 м²
This commercial building presents office spaces available for purchase, strategically positi…
$535,539
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Офис 117 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 117 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 117 м²
Этаж 2
Идеально расположен на улице Тенеду, недалеко от проспекта Грива Дигени в районе Святого Гео…
$694,293
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

коммерческая недвижимость
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