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Пентхаусы с террасой в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
$978,113
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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