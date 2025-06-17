Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Dali
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Dali, Кипр

двухкомнатные
4
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Дали, Кипр
Квартира 6 комнат
Дали, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр Предлагается элитная вилла с крытой террасо…
$432,543
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Дали, Кипр
Квартира 4 комнаты
Дали, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
$350,820
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Dali, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти