Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Alethriko

Жильё в Alethriko, Кипр

1 объект найдено
Вилла 8 спален в Алетрико, Кипр
Вилла 8 спален
Алетрико, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 996 м²
Добро пожаловать в ваш собственный оазис! Эта потрясающая вилла с 8 спальнями и 10 ванными к…
€2,20 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Alethriko, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти