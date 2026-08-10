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Жилье в Alethriko, Кипр

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дома
3
4 объекта найдено
Вилла в Алетрико, Кипр
Вилла
Алетрико, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продается: Этот просторный дом с 5 спальнями и 4 ванными комнатами в Алитрико предлагает сов…
$605,009
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Дом 5 спален в Alethriko, Кипр
Дом 5 спален
Alethriko, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 700 м²
Прекрасная архитектура и передовые технологии способны объединить простоту с роскошью. Это р…
$8,26 млн
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Квартира 8 комнат в Алетрико, Кипр
Квартира 8 комнат
Алетрико, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 996 м²
Добро пожаловать в ваш собственный частный оазис! Эта потрясающая вилла с 8 спальнями и 10 в…
$2,23 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 5 спален в Alethriko, Кипр
Дом 5 спален
Alethriko, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Дом расположен в мирной и природной зоне красоты деревни Алетрико в районе Ларнаки, в 10 мин…
$578,428
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Параметры недвижимости в Alethriko, Кипр

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