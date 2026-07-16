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Дома с садом в Alassa, Кипр

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Аласса, Кипр
Дом 4 спальни
Аласса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 337 м²
Восхитите эту уникальную возможность приобрести двухуровневый дом с 4+1 спальнями и потрясаю…
$457,332
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Параметры недвижимости в Alassa, Кипр

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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